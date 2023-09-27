台灣糖尿病人口數已超過220萬，如何控制血糖備受關注。一項研究發現，每天喝4杯茶能明顯降低罹患糖尿病的風險。國內醫師表示，民眾可透過飲食控制、減重等方式來控制血糖，但相較下，喝茶是一較易執行的方式，頗值得民眾參考。

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，發表於歐洲糖尿病研究協會年會的研究發現，不管喝什麼類型的茶，例如紅茶、綠茶、烏龍茶，只要每天喝4杯以上，就能減少17%罹患糖尿病的機率。不過，茶對健康的好處，會因為添加牛奶而抵銷。

研究人員表示，研究顯示，喝茶與2型糖尿病之間的關聯取決於飲茶量，只有喝足夠的茶才能發揮降低糖尿病風險的效果。研究人員首先研究了5,199 名曾參與中國健康與營養調查、沒有2型糖尿病史的成年人，最初研究人員發現，喝茶與不喝茶的人罹患2型糖尿病的風險接近。

之後，研究人員在分析了19項研究，共涵括8個國家、超過100萬人後發現，每天只喝1~3杯茶的人罹患糖尿病的機率降低4%，而喝4杯或更多杯的人罹病風險則降低17%。

江守山表示，茶中的多酚對人體有眾多好處，就血糖而言，可以降低胰島素阻抗、降低血糖濃度，進而降低罹患糖尿病的風險。這項研究可以提供民眾更多預防糖尿病的方法，每天喝茶並不困難，頗值得需要血糖控制者作為選擇日常飲品的參考。