1處麻將會館去年插旗彰化市成功路，並在網路打廣告宣傳舉辦「麻將競技」比賽，實則攬客聚賭。彰化警分局經連日蒐證，破獲該處職業賭場，逮捕10名賭客，清一色都是中年族群，訊後全依賭博罪嫌移送法辦。

警方指出，彰化市成功路這處麻將會館去年12月開始營業，為提報列管的處所，55歲黃姓負責人在網路上以「麻將競技」為號召，以200元做底50元計台、300元做底50元計台等方式，招攬不特定賭客前往賭博。

警方蒐證多日，本周一下午4點左右，持搜索票入內查緝，當場查獲正在麻將桌上非法賭博的8名男女賭客，隨後將黃姓負責人、工作人員陳男（41歲）等在場共計10人帶回分局訊問。

警方現場查扣積分卡一批、賭資2萬餘元、麻將牌4副、會員卡一包、骰子2顆、牌尺8支、現場監視器主機1台、監視器鏡頭5支、當日營業帳冊1張、手機4支等賭博犯罪證據。

彰化偵查隊長卓志昌指出，後續會啟動第三方警政，報請彰化縣政府撤銷該場所商業登記執照並持續掃蕩不法行為，針對可能出現不法的賭場加強查處，強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作。