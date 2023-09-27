明揚國際位在屏東的工廠22日突發大火，屏東縣政府日前發現，廠內依規定只能儲存100公斤有機過氧化物，不過明揚公司卻超標存放了3000公斤，已依法舉發，從重開罰30萬元。不過，民進黨立委吳琪銘今在司法法制委員會也提到，業者為了要賺錢隱匿數量，消防署該如何防止申報不實？對此，消防署主任祕書簡萬瑤說，未來會要求地方加強稽核。

吳琪銘指出，有機過氧化物依照規定是100公斤，但明揚國際儲存將近3000公斤，超量30倍，裡面還有不明化學物品，檢修申報裡面絕對不可能如實紀載，業者為了要賺錢隱匿數量，讓消防人員處在風險中，該如何嚴格遏止申報不實？

對此，簡萬瑤指出，明揚國際這次大火最大原因是儲存公共危險物品，應該要申報，要申請前要送圖說審查，以及相關構造位置設備標準，合格後才能取得使用執照，這次明揚國際確實是沒有提出任何資訊，已經給予處罰，希望未來加強稽核和溝通，業者物品流向會要求地方縣市政府加強稽核。

對此，吳琪銘說，他無法認同這個說法，他認為只能儲存100公斤，檢修申報再怎麼送，不可能通過，但業者為了要隱匿數量，結果造成傷亡，這部分是否有辦法喝止，未來一定要照檢修申報，化學物品配置圖非常重要，消防人員要先拿到配置圖，從安全的地方進去，值得檢討。