美系外資表示，世芯-KY目前除了AWS(亞馬遜網路服務公司)ASIC業務外，還有多個人工智慧晶片項目包括英特爾Habana的Gaudi以及更多其他超大規模的業務，另外，最近有消息指出Google可能會考慮自主設計未來新一代人工智慧晶片TPU。

美系外資表示，相信世芯-KY已做好充分準備去抓住AI ASIC的機會，預計未來會有長期的成長機會。世芯-KY目前AWS業務持續強勁成長，有鑑於人工智慧需求前景廣闊，預計世芯-KY的AWS訂單在明年將持續不斷。故將世芯-KY目標價由2310元調升到3080元、維持買進評等。

美系外資表示，儘管近期CoWoS供應緊張，世芯-KY先前將2023年營收調升到9億~9.5億美元，由於AI ASIC需求強勁，預計世芯-KY在2024年營收將年增36%。

美系外資表示，英特爾推出Gaudi和Gaudi 2晶片，且更即將推出Gaudi 3，英特爾執行長表示，對於Gaudi AI加速器的需求，現在看到強勁趨勢，更需要注意的是，Gaudi家族目前採用台積電7奈米製程（5奈米製程為下一代），世芯-KY是英特爾量產的合作夥伴，看好Gaudi 3將在2024年貢獻世芯-KY營收約10%。

美系外資表示，世芯-KY除了美國客戶的AI ASIC之外，還看到世芯-KY在日本和大陸汽車ASIC領域不斷增加的機會，世芯-KY正在與 Tesla合作開發AI資料中心ASIC(D2)，但相關貢獻可能在明年晚些開始貢獻。另外，世芯-KY也與Socionext合作開發先進技術節點應用，包括汽車、資料中心和網路以及智能裝置，相信汽車將成為世芯-KY營運下一個催化劑。