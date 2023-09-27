周五（29日）起就是一連3天的中秋連假，氣象專家賈新興指出，未來2周有3波東北季風，周日（10月1日）晚間首波增強，北部高溫約降2度；下周四（5日）第2波影響，北部高溫跌5、6度，「降溫超有感」；國慶日（10日）再一波東北季風增強。

賈新興在YouTube頻道指出，明天及後天中秋節東半部、恆春半島一帶水氣增多，東北角、宜花東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後苗栗以南有零星短暫雨。周六（30日）午後宜花東有零星短暫陣雨。

賈新興表示，周日首波東北季風影響，周日、下周一（2日）北北基宜有局部短暫雨，午後大台北東側及宜花有局部短暫陣雨。

下周二、三（3、4日）天氣穩定炎熱，午後南部山區有零星短暫雨。下周四東北季風再增強，另受熱帶性低氣壓接近影響，大台北東側及宜蘭有局部雨，午後北北基宜花有局部短暫陣雨；北部高溫降5、6度，「降溫超有感」。另外國慶日（10日）前後還會有一波東北季風南下，提醒民眾留意天氣變化。