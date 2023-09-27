維生素A可說是連醫師都認證的抗老保養成分。對此，桃園新竹聖宜診所醫師吳易儒指出，維生素A能護膚、抗老，不過也具有一定的刺激性，初期使用可能會出現皮膚乾、紅等副作用。此外，她還提醒有2種人不要使用，即孕婦或備孕中、正在接受皮膚治療者，前者恐有致畸胎的風險；後者最好先尋求治療後再做保養。

吳易儒在臉書專頁「鼠鼠醫師 吳易儒｜桃園雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文，眾人熟悉的A酸、A醛、A醇、A酯都是維生素A家族，其可藉由幫助角質代謝、促進膠原蛋白生長、使黑色素分布均勻，以達到縮毛孔、淡斑、透亮肌膚、減少皺紋、減少粉刺及痘痘等，同時也可增加肌膚彈性。

不過，即便維生素A在皮膚保養中具有重要作用，吳易儒提醒，該成分的保養品具有一定的刺激性，因此初期使用時，可能會有皮膚變乾、紅、癢、刺痛、脫皮、冒痘等副作用。

除此，吳易儒還說，有2種人不要使用維生素A保養品，其一是孕婦及備孕中的人，目前已知口服A酸會有致畸胎的風險，雖然擦的A酸，吸收量只有口服的30分之1，但仍不建議冒險；另一是正在接受皮膚治療者，不論是酒糟肌、嚴重痘痘肌或皮膚炎患者，都最好先尋求治療後再做保養。

針對想入門A醇抗老保養的人，吳易儒建議可遵從3點，要從低濃度的開始慢慢嘗試；使用前要確保臉是乾的；擦完A醇後，使用成分單純的保濕面霜。這樣一來，就可逐漸建立皮膚的耐受性，再藉由減緩A醇的吸收速度降低刺激，以減少副作用發生的可能。