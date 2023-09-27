台北榮總桃園分院提醒，若發生胸悶不舒服應提高警覺，儘早就醫檢查，避免錯失治療黃金時機。(院方提供／蔡依珍桃園傳真)

台北榮總桃園分院提醒，若發生胸悶不舒服應提高警覺，儘早就醫檢查，避免錯失治療黃金時機。(院方提供／蔡依珍桃園傳真)

近年來，心臟血管藥物越來越多元，心導管技術也日新月異，但心臟血管疾病仍每年高居台灣十大死因中的第二位，僅次於癌症，台北榮總桃園分院心臟內科醫師林淑馨提醒，典型的胸悶持續超過20分鐘，休息無法緩解，應提高警覺，儘早就醫檢查，避免錯失治療黃金時機。

75歲的張女士，本身有高血壓與高血脂沒有規則服藥，因左上腹疼痛一個禮拜被家屬送到急診，心電圖診斷急性心肌梗塞，緊急接受心導管檢查發現心臟最重要的血管左前降支發生急性血栓造成完全堵塞，雖然透過血栓抽吸與支架置放讓血流恢復通暢，然而因延誤就醫心肌已大範圍壞死，在接受心導管治療後8小時因心臟壞死破裂而不治身亡。

65歲的林先生，也是高血壓與高血脂患者。因胸悶半年至門診就診，運動心電圖評估有心肌缺氧，因此接受心導管檢查發現右冠狀動脈狹窄，狹窄程度約60％，經導管血流儲備分數（Fractional Flow Reserve FFR）進一步檢查，發現狹窄程度並未影響血流造成壓力差，因此沒有置放支架，透過藥物與危險因子控制，胸悶狀況獲得改善並且長期門診追蹤沒有發生心血管事件。

林淑馨說，冠心症可分為急性心肌梗塞與穩定性心絞痛，前者因冠狀動脈粥狀硬化斑塊破裂造成血栓完全或部分堵塞血管，血管完全堵塞1-2小時心肌即開始發生梗塞壞死，臨床可透過心電圖檢查及抽血心肌酵素上升判斷急性心肌梗塞，需盡快接受心導管治療，減少心肌受損而產生的各種併發症，包括心衰竭、心律不整、心臟破裂與心臟猝死等。

林淑馨說明，病人的表現可能為典型的胸悶持續超過20分鐘，休息無法緩解。然而，糖尿病或女性病患常因表現不典型症狀如上腹痛或倦怠等，未能及時就醫而錯失治療良機。穩定性心絞痛是因冠狀動脈狹窄或慢性完全阻塞（大於三個月）造成心肌在血氧供需不平衡時（比如運動或情緒緊張激動）發生缺氧，休息可改善症狀。

林淑馨說，穩定性心絞痛病患可先透過藥物緩解症狀，安排非侵入性檢查如運動心電圖、鉈-201心肌造影或者冠狀動脈血管攝影評估缺氧嚴重度。症狀無法透過藥物緩解以及非侵入性檢查陽性再考慮心導管檢查與治療。過去心血管狹窄大部分會考慮置放支架，現在心導管有許多先進設備如血流儲備分數、血管內超音波（Intravascular Ultrasound，IVUS）以及光學同調斷層掃描術(Optical Coherence Tomography，OCT)可評估血管狹窄嚴重度與特性，決定是否真的需要置放支架。

台北榮總桃園分院長王智弘表示，桃園分院多年前就已經引進FFR和IVUS特殊儀器設備，並提醒有心血管疾病風險因子的病患，如抽菸、體重過重、糖尿病、高血脂、高血壓、慢性腎疾病或有心臟病家族史，若發生胸悶不舒服應提高警覺，儘早就醫檢查，避免錯失治療黃金時機。