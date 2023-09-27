屏東明揚公司火警，釀成4消防員殉職，國民黨立委謝衣鳳今在司法法制委員會質詢時提到，像這樣的工廠誰要查？消防署主祕簡萬瑤說，目前列管家速有3655家，其中達管制量30倍以上有1531家，沒達管制有2124家，有做相關稽核檢查，截至今年8月止，全國有240家不符合規定。

謝衣鳳表示，即便沒有如實申報也要稽查，否則然對於全台民眾就是不定時炸彈，這還有勞安問題，但是除了勞動部外，這是跨部會協調的問題。

簡萬瑤指出，業者提出申請，委託專技人員針對量存放的位置設計符合規範，給當地消防局會審，經過會審通過後，再送給施工單位，施工完再回歸給消防局，現場會勘是否符合設置標準，但如果業者沒提出申請，消防局根本不知道，所以今天問題是業者不守法，沒有設置合法的儲存場所。

簡萬瑤說，業者不守法，如果守法儲存場所開口會往上，不會往四周爆炸；謝衣鳳表示，要提報院會馬上解決問題，怎麼會知道廠商有沒有如實申報？如何在第一線救災能夠即時掌握系統，至少能夠協助救災人員，不要讓他們因為系統下載不及導致這樣狀況發生。