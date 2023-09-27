美國在台協會（AIT）爭取擴建引發討論，陳姓網友日前在臉書發布「美國在台協會要求蔡英文，援用清朝鴉片戰爭和英國簽訂不平等條約方式，把內湖土地以99年期割讓成為美國在台灣的租界」等文章，遭台北市文山二警分局依違反《社會秩序維護法》移送，台北地方法院認為，陳雖未經查證，但沒有證據可證明陳姓民眾明知為不實事實而故意散佈於公眾，也無從認定系爭訊息之閱聽者將因此偏信而產生畏懼或恐慌，裁定不罰。

AIT爭取擴建，地點選在台北市內湖國中金湖校區2.6公頃的國中用地，外交部日前表示，全案仍在研議中，但網路傳出各種謠言，警方查出陳姓民眾今年7月14日在其住處，登入社群網站Facebook(下稱臉書)，發布文章，移送北院裁罰。

陳姓民眾坦承在臉書上動態時報發表訊息，且未限制觀看，且訊息經外交部發布新聞稿表示內容不實，但陳辯稱，訊息是觀看政論節目、民意代表在媒體上的發言，還有網路上大家在傳述的內容來發表的看法。

北院認為，該訊息所指土地利用，關涉公益，衡情多有意見在各管道表抒，而現因網路資訊發達，閱聽者於網際網路接觸各種資訊後，非必有足夠判斷、查證資訊真實性之能力。

北院指出，陳姓民眾雖未經查證即發布訊息，惟依卷內事證無從證據證明陳在發布訊息時，明知為不實事實而故意散佈於公眾，亦無從認定訊息之閱聽者將因此偏信而產生畏懼或恐慌等負面心理，進而對社會秩序及公共安寧產生明顯而立即之危險。

北院表示，不得單憑陳姓民眾刊載訊息之事實，即謂其有散佈謠言足以影響公共之安寧之非行，其行為與社會秩序維護法第63條第1項第5款規定之構成要件尚有未合，裁定不罰。