中秋節即將來臨，柚子、月餅和烤肉通常是中秋節的重要食物，但是如果不控制攝取量，可能會導致體重增加，台北榮總新竹分院營養科營養師徐靖瑜分享如何快樂吃不發胖，但無論柚子、月餅還是烤肉，建議控制食用份量並搭配運動。

柚子營養價值高，富含維生素C，但1顆柚子的熱量太多，徐靖瑜建議可與親朋好友共享1顆柚子，1人約可吃3-4瓣，熱量才不會攝取太多。

月餅屬於高醣高油脂的食物，而市面上月餅琳瑯滿目，徐靖瑜表示，其中冰皮月餅的外皮是用糯米粉製成的，不須烘烤，熱量及脂肪相對較低，因此建議大家可以選擇，同時民眾也可以參考營養標示，選擇熱量約200大卡的月餅食用。

除了營養標示以外，徐靖瑜建議民眾仍須注意月餅高醣高油脂的特性，像是綠豆椪1顆約有1.3碗的白飯，因此在食用月餅時可以減少白飯攝取量，並搭配清淡低油飲食，避免攝取過多的醣類及油脂，或是與親朋好友共享1顆，降低食用量。吃月餅時搭配無糖茶飲，如無糖綠茶、山楂茶、普洱茶等，除了可以解膩以外，也可以幫助消化。

烤肉時肉類可依脂肪多寡來選擇，徐靖瑜建議優先選擇魚類、海鮮，再來是去皮雞肉、鴨肉，最後才選豬肉、牛肉、羊肉，同時避免高脂肪的部位，像是五花肉、內臟、雞皮及豬血糕、甜不辣、香腸等加工品，並搭配蔬菜一起食用。

除了肉類與青菜外，烤肉也會出現澱粉類食材，如白吐司，不知不覺就會吃多，增加不少熱量，徐靖瑜認為選擇南瓜、全麥土司、地瓜等非精緻澱粉是不錯的選擇，富含膳食纖維，可降低負擔，但食用量以1碗或2片土司為限，不要吃多。

若民眾烤肉搭配月餅時，則建議避免澱粉類食材，以免增加過多的熱量。另外，市面上的烤肉醬大多高鹽、高油脂，建議可選用天然辛香料來醃肉以降低烤肉醬的使用，或是利用水果自製烤肉醬或沾醬降低負擔，味道更清爽。