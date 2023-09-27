本次會議中，中華電網路技術分公司賈仲雍副總經理以「台灣5G現況與發展」為題，分享近幾年來，中華電信除不斷投入心力建設4G/5G行動網路外，更積極廣結盟合作夥伴，利用5G的「高速率」、「低延遲」、「大連結」特色，投入5G企業專網之耕耘和發展，成功案例包含，資通訊工廠自動化需求之智慧製造(無人搬運車/機械手臂)、文化/藝術/娛樂先驅者需求之智慧文化展演(異地共演/虛實整合)、船岸/碼頭無人機自動巡檢需求之智慧港灣管理、偏遠山區遠距看診需求之智慧醫療(三方會診)等。

在本次瑞典行程中，也安排參訪氫能煉鋼技術之SSAB公司、智慧建築Sara Kulturhus公司、生物製藥公司阿斯特捷利康(AstraZeneca)之生物製造中心，以及國際知名電信設備集團愛立信的科技體驗中心。在後續芬蘭行程中，為強化我國醫療體系因應氣候變遷策略，也特別規劃前往芬蘭著名大學醫院，交流低碳醫院的轉型心得，以及參訪世界級資通訊大廠諾基亞。值得一提的是中華電與長期合作夥伴，瑞典愛立信、芬蘭諾基亞，將持續深化合作關係，共同推動台灣5G技術邁入下一階段。