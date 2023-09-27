中秋佳節將屆，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在列行記者會中，用國台客三聲帶祝賀台灣鄉親：中秋快樂。此外，為慶賀中秋，大陸各省市舉辦相關兩岸中秋活動，央視也將同步連線台北、台南、金門三地，播出中秋特別節目「福滿月圓一家親」。

朱鳳蓮表示，「再過38個小時就是一年一度的中秋節，在此祝台灣的鄉親中秋快樂、諸事圓滿。（閩南語）拜月娘，吃月餅，歡喜過中秋。（客家話）八月半，接月華，吃月餅，全家團圓慶豐收。」大陸歡迎台灣的鄉親到大陸來過節，和大陸的親戚家人團圓賞月，和大陸的朋友們相聚暢遊，過一個不一樣的中秋節。

朱鳳蓮表示，現在大陸各地正在或即將舉辦豐富多彩的歡度佳節活動。比如，遼寧舉辦「月滿華夏 墨韻遼台」中秋書法作品展、「童閱古韻 童向未來」瀋陽新竹青少年國學文化品鑒會。江蘇崑山舉辦「花開並蒂 燈映兩岸 幸福一家」海峽兩岸中秋燈會。福建漳平舉辦「慶豐收·促和美」兩岸農民中秋大聯歡活動。山東濟南、濰坊、青島、煙台、臨沂、聊城與台北、基隆、台中、高雄、嘉義等11座兩岸城市線上線下同步舉辦兩岸山東鄉親中秋聯誼活動。河南安陽組織兩岸同胞以周易文化為載體，通過研易論易的方式同慶佳節。湖北舉辦「2023年鄂台青年體育研習營暨中秋嘉年華活動」、2023湖北台青歡聚中秋暨「青春環遊記」VLOG大賽頒獎典禮等活動。寧夏在枸杞食品文化館舉辦富有地域特色的「我們的節日·共話團圓」中秋聯誼活動。

朱鳳蓮順便預告，9月28日，中央廣播電視總台推出「看台海」系列融媒體活動《福氣啦！融合區》中秋特別節目「福滿月圓一家親」，取景自福建廈門、漳州、泉州三地，同步連線台北、台南、金門三地，聚焦閩台交流融合發展新貌，講述兩岸血脈相連的人文故事。請大家關注。