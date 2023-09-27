為了感謝台北市教師的貢獻，北市教育局推出酷課APP敬師月活動，9月26日起至10月3日期間，教師只要登入酷課APP完成指定任務，就能兌換好禮。（教育局提供／蔡佩珈台北傳真）

為了感謝台北市教師的貢獻，北市教育局推出酷課APP敬師月活動，9月26日起至10月3日期間，教師只要登入酷課APP完成指定任務，便能透過虛擬G寶石兌換教育局準備的好禮，包含甜甜圈加飲品、甜筒冰淇淋、香草烤雞腿加飲品、中杯拿鐵或大杯美式。

教育局表示，酷課APP2021年推出至今已累計34萬下載人次，為了感謝台北市教師貢獻，9月推出酷課APP敬師月推廣活動，讓教師搶先體驗酷課APP的「角色成長」全新功能，此次活動對象是台北市公、私立高級中等以下學校教師，但不含私立、非營利及獨立幼兒園。

教育局說明，教師在上述時間使用行動載具以「台北市校園單一身分驗證帳號」登入酷課APP，進入新功能「角色成長」查看並完成指定任務，即可獲得虛擬G寶石，後續進入「角色成長」功能中的「獎勵商鋪」使用特定數量G寶石即可兌換相對應獎勵品，獎勵品兌換截止時間為10月31日晚間11時59分，活動獎勵品數量有限，歡迎教師登入酷課APP，完成任務領取好康獎勵。

教育局表示，未來將持續透過酷課APP「角色成長」功能，推出多元學習任務，鼓勵學生完成學習任務，強化學生養成自主學習的習慣，增進學生與校園互動機會，最後要感謝每位教師長久以來的支持及對莘莘學子的無私奉獻，敬祝北市教師教師節快樂。