台灣民意基金會昨（26）日公布2024總統大選最新民調，若三腳督情形下，民進黨參選人賴清德支持度雖以33.4%居冠，但重挫10個百分點，其中進口蛋風波是一大關鍵。台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，進口雞蛋爭議引發人民普遍且強烈的不滿和怒火，就像引爆原子彈，並坦言若沒進行民調，也不會知道問題這麼嚴重。

游盈隆今在臉書指出，進口雞蛋風暴重創民進黨執政團隊，進而嚴重衝擊賴清德總統選情，因此事引發人民普遍且強烈的不滿和怒火，就像是引爆一顆未爆的原子彈一樣，只差沒有表面化而已。游盈隆認為，進口雞蛋本來只是一個普通的公共政策，最終爆出問題且燒出人民極大怒火，波及府院黨和總統立委選情，肯定事出有因，「我如果沒進行民調，也不會知道問題這麼嚴重」。

游盈隆進一步提到，農業部長陳吉仲請辭、蔡英文總統聲望下滑10.4個百分點、陳建仁內閣施政滿意度下滑9.2個百分點、民進黨支持度下滑6.5個百分點、賴清德支持度重挫10個百分點，就是嚴重的系統性危機。當陳內閣將問題歸咎於「執行面」，但肯定政策是對的、好的、正確的；而陳吉仲請辭時稱不是政策本身有問題，而是「遭到外界不實的抹黑、造謠、指控，為平息社會紛擾」，從頭到尾不承認有錯或有缺失，與前國安局長陳明通因學倫案喊「天大冤枉」如出一轍。

游盈隆強調，當政策執行有問題，就是政策規劃出問題，尤其當公共政策執行引起滔天民怨，卻歸因於外界不實抹黑、造謠、中傷，這不是政務官應有的負責任態度。明眼人一看就知道，政府為解決缺蛋問題，採「專案進口雞蛋」的作法，並指定特定廠商，再給予政策性補貼，不出問題則已，一出問題，就無法杜絕外界「圖利特定廠商」的悠悠之口，特別是當雞蛋品質出問題時，一連串棘手問題就跟著而來。

「不要小看一顆雞蛋的威力」，游盈隆認為，當公共政策觸及或走進人民生活空間的時候，人民的感受很強，人民或許分不清誰當總統會帶來戰爭或和平，但人民絕對分得清楚一顆蛋是好是壞，一盒蛋六個好的，四個壞的，是可忍孰不可忍？這是一個文明國家該發生的事嗎？連一個雞蛋問題都搞不定的政府，怎敢自稱是「會作事」的政府？連雞蛋問題都搞不定，要怎麼有效治理一個國家？

游盈隆強調，進口雞蛋問題就是國家治理問題，人民有基本的道德底線，政府或統治者不應該去碰觸，否則一定有悲慘的下場，就像是引爆一顆未爆的原子彈一樣。