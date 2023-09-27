原本有點小胖的14歲小聖，近來雖然瘦了下來，但胸部卻有點「凸」，讓小聖很在意且失去了自信，在向新竹國泰醫院小兒科醫師王亭皓求診檢查後，醫師評估並不嚴重，且是正常的階段性生理現象，只要注意飲食、保持規律運動習慣，過幾個月症狀自然會緩解。

14歲的小聖在媽媽的陪同下步入了診間，媽媽表示，小聖前陣子比較胖，現在瘦下來了，但是「那個胸部」有點凸，兒童成長科的醫師王亭皓已知道媽媽與小聖擔心的事了，立即請小聖掀開衣服檢查，認為男性女乳的症狀並不嚴重，因此告知是正常的階段性生理現象。

但正值在意身體外觀年紀的小聖語出驚人地說，他有查過資料，希望能吃賀爾蒙的藥來改善這個症狀，王亭皓則表示，賀爾蒙藥物的使用是需要謹慎評估後才能使用的，只要注意飲食、保持規律運動習慣，過幾個月症狀自然會緩解。

王亭皓指出，男性女乳症一般常見於肥胖的兒童，但又不同於肥胖所導致的脂肪墊，文獻指出，約半數12至16歲青春期的男孩，受到荷爾蒙變化的影響，都曾經歷過單側或雙側，按壓時可能有不適感，出現不同程度男性女乳症的困擾，這樣的狀況在經過血液檢測排除內分泌疾患後，在追蹤觀察後1至3年內有9成的患者會自然改善。

建議這段時期有這種煩惱的男孩子，能穿著寬鬆的衣物，保持運動的好習慣，症狀會隨著時間自然而然消逝的。

至於剩下10％沒有消失的情況，美國波士頓兒童醫院建議仔細審視孩童目前使用的藥物成分，考慮停藥或換藥；體重控制；嚴重的男性女乳患者會影響到其自尊心，可適時尋求整型外科專家意見，藉由手術將多餘的乳房組織移除。

國外文獻顯示，針對中至重度的男性女乳症（直徑大於6公分）患者，有些藥物（Tamoxifen 10mg／day或Raloxifene 60mg／day或Danazol 200mg／day）可以藉由抑制雌激素的作用，進而改善持續型的男性女乳。

王亭皓也分享，家裡的男孩若正經歷這樣的困擾時，家長不妨帶來兒童生長內分泌門診評估，除了能緩解孩子的焦慮外，更能了解這時期正確且健康的飲食、生活型態建議。