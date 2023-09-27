張智霖因代言虛擬貨幣平台JPEX，遭警方要求協助調查，他事後發聲明表示去年九月雙方就結束合作關系，原以為風波就此平息，沒想到換兒子張慕童（魔童）捲入是非中，過去拍的疑似歧視亞裔的短片被網友翻出，讓他趕緊發文為過去言行道歉。

張慕童的表哥在2019年發布一支影片，只見他手舞足蹈唱著英文Rap：「I asked if they can see, they should know Ive given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some」(我問他們是否能看見，他們應該知道我給了他們眼鏡，就會變成數學家，他們來自廣州，他們看見我在吃狗肉，他們說他也想要），不僅歌詞充滿歧視意味，還把眼角拉起變成「瞇瞇眼」，並做出歧視亞裔的手勢，慘遭網友留言圍剿。

張慕童疑似歧視亞裔的短片被網友翻出，慘遭網友圍剿。（圖／微博）

張慕童近來難以承受輿論壓力，昨(26日)在instagram發文試圖滅火，他表示為自己四年前的不當言行道歉，坦承自己犯了嚴重錯誤，也自認在成長過程犯過很多錯誤，希望所有人能對他有所批評指教，畢竟即將滿十七歲，心智也該逐漸成熟，做人也該要有擔當，期許自己在未來的日子裡，能夠不斷改進，藉此成為一個更好的人。