張智霖因代言虛擬貨幣平台JPEX,遭警方要求協助調查,他事後發聲明表示去年九月雙方就結束合作關系,原以為風波就此平息,沒想到換兒子張慕童(魔童)捲入是非中,過去拍的疑似歧視亞裔的短片被網友翻出,讓他趕緊發文為過去言行道歉。

張慕童的表哥在2019年發布一支影片,只見他手舞足蹈唱著英文Rap:「I asked if they can see, they should know Ive given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some」(我問他們是否能看見,他們應該知道我給了他們眼鏡,就會變成數學家,他們來自廣州,他們看見我在吃狗肉,他們說他也想要),不僅歌詞充滿歧視意味,還把眼角拉起變成「瞇瞇眼」,並做出歧視亞裔的手勢,慘遭網友留言圍剿。

張慕童疑似歧視亞裔的短片被網友翻出,慘遭網友圍剿。(圖/微博)

張慕童近來難以承受輿論壓力,昨(26日)在instagram發文試圖滅火,他表示為自己四年前的不當言行道歉,坦承自己犯了嚴重錯誤,也自認在成長過程犯過很多錯誤,希望所有人能對他有所批評指教,畢竟即將滿十七歲,心智也該逐漸成熟,做人也該要有擔當,期許自己在未來的日子裡,能夠不斷改進,藉此成為一個更好的人。