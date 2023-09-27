64歲「綜藝天王」胡瓜被爆和20歲樂天桃猿啦啦隊女神熊霓走很近，在錄影對她照顧有加、和熊爸互動熱絡，還親自現身球場，對此，胡瓜暴氣駁斥傳聞，強調熊霓是她的子弟兵，同時，有眼尖網友則揪出，胡瓜和熊霓有類似款的銀環，兩人關係引發討論，對此，胡瓜經紀人、另一半丁柔安做出回應。

胡瓜被爆出和熊霓走很近，在錄影對她照顧有加、和熊爸互動熱絡，還親自現身球場，對此，胡瓜一早駁斥傳聞，強調熊霓是她的子弟兵，和巫苡瑄、籃籃都是《綜藝大集合》製作單位的簽約藝人，胡瓜還暴氣反問：「怎麼不說我寵巫苡萱跟籃籃？」至於親自到球場觀賽，胡瓜則表示，是籃籃給的票，他共帶丁柔安、製作人及兒子同學去過3次球場。

針對和胡瓜的真實關係，熊霓沒有正面回應，僅在IG限時動態轉貼兔子影片，並寫下：「療癒一下」，而熊霓所屬的樂天則表示：「對於網路流言，公司不予回應，而且熊爸很熱情，時常盡地主之誼，也請過好幾次球團同仁吃飯。」

同時，有眼尖網友揪出，熊霓曬出沙龍照中，左手戴著銀色手環，巧的是，胡瓜也有類似款，根據《ET today》報導，胡瓜經紀人丁柔安只表示胡瓜今天去錄影，其他則沒有多做解釋。