農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘近期因爆料多項進口蛋爭議與內幕，日前家人遭網友肉搜與恐嚇，目前已請律師提告，然而昨晚臉書發的聲明卻遭檢舉移除，這幾天林裕紘仍持續被惡意騷擾，甚至有人假冒其電子信箱發送恐嚇信至總統府。

林裕紘今(27)日表示，昨天的聲明被檢舉到移除了，因為不能貼自己被騷擾恐嚇的圖片，這幾天仍持續被騷擾中，即使將手機關閉，在家人身邊陪伴家人，但還是不斷有騷擾的問題，甚至持續的抹黑，認為應該要公開出來說明。

林裕紘說，自己的家庭是很一般的工人家庭，上了高中後父母轉行從農，暑假時我去山上幫忙採收，當菜價不錯時，盤商來一簍高麗菜只願意350元收，但這些高麗菜運到西螺去賣，一簍有將近600元的價格，農民要承受生產的各種風險，菜價差的時候連收成的沒有價值全部血本無歸。

而菜價好的時候利潤卻大都被盤商拿走了，甚至還被倒帳，上百萬的菜錢收不回來，以前我非常痛恨這些盤商，然後家裡越種越窮，在大四下學期申請到中低收入戶，雖免學費但也欠了不少就學貸款，從開始工作就開始還就學貸款跟拿錢給家裡，這種背景竟然還可以被說成關係很強，是非可以這樣顛倒嗎？

林裕紘指出，當對農業越來越理解之後，漸漸理解這是制度的問題，過去自己覺得台灣的拍賣制度世界棒，但如果拍賣制度是好的，為什麼全世界大多反而使用議價制度？當成為出口貿易商時，身的分轉換也看到了過去身為農民看不到的那一面。

「自己在2014年成立粉絲團，開始評論食用油，評論農業政策與政府施政，就是因為我覺得我有能力讓大家理解很多事情跟媒體講的不一樣」，自己從時任農委會主委的陳保基任內就開始評論農業政策，對他做了許多的評論，但未曾遭受到各種抹黑以及威脅的情況，農業政策評論不會為自己帶來更好的收入與生活，而是抹黑與訕笑，這幾年卻連威脅恐嚇都出來了。

林裕紘說，未來還是會繼續評論農業政策，不應該這樣就被擊倒，但也會調整自己的時間，將更多的時間放到家庭與事業上，也謝謝大家的鼓勵跟支持。