巴西蛋進口食安疑慮近日持續延燒，針對巴西蛋進口蛋中盤大戶涂萬財，對於採購的巴西蛋流向交代不清，遭到高雄衛生局開罰。國民黨台北市議員柳采葳則質疑，進口蛋流向不明，並點出國軍的蛋供應廠商有將近一半，都是使用涂萬財供應的蛋。侯辦今抨擊，英勇的國軍需要的是火力強大的砲彈，而不是壞蛋或是臭雞蛋，請蔡英文總統善待國軍弟兄。

議員柳采葳質疑，現在有425萬顆進口蛋流向不明，涂萬財儘管被罰了1130萬，仍堅持不說出流向，柳采葳進一步指出，國軍副食品加工站蛋的供應廠商包含「鴻盛畜牧場」、「豐德畜牧場」、「新興隆牧場」生產者都是涂萬財，供應的營區從南到北都有，甚至還有澎湖。質疑消失的進口雞蛋恐怕已經流到國軍。

侯辦今日舉辦「進口蛋還是進口袋？」進口雞蛋之亂CF廣告公布記者會，事後受訪被問及國軍恐怕吃到進口蛋，競辦發言人黃子哲說，英勇的國軍需要的是火力強大的炮彈，而不是壞蛋或是臭雞蛋，請蔡英文總統善待國軍弟兄，如果真如外界所傳言，進口蛋流到國軍，蔡英文總統你不是口口聲聲要善待，假設進口蛋真的流向國軍是真的，非常對不起保家衛國的國軍弟兄。

侯辦組織部副召集人謝龍介也說，大家都說國軍體魄見狀，「但再健壯也抵不過三天的烙賽，清德兄你也出來說看看，這問題要不要面對。」台北市議員李明賢則酸，他很懷疑這是不是阿共仔的陰謀，把保家衛國的國軍弄到沒有戰鬥力，這個到底是不是假新聞，農業部行政院都要出來說明，不然就懷疑你們是不是跟老共站在一起？