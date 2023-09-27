台北市警局交通分隊楊姓女警執勤時車禍倒地，其慘遭甩飛的一幕事後被民眾拍下並上傳至網絡群組。高雄一名辛姓男子更將此貼文轉發至論壇，並留言表示「高雄警察太暖了，值勤期間在路邊睡覺」。楊姓女警憤而提告，一審判處拘役50日；辛男再上訴，後與楊女達成和解，二審時改判緩刑2年。

根據判決書，2021年5月1日，楊姓女警於台北市長安東路一段52巷口因車子轉彎時未行禮讓而遭撞上，楊女當場倒地不起，身上遍佈傷痕，經送醫救治後幸無大礙。

事後，楊姓女警該車禍案遭民眾拍攝並上傳至網絡群組，一名居住於高雄的辛姓男子後以「高雄警察太暖了，值勤期間在路邊睡覺」為題，將車禍照片張貼於論壇公開評論，甚至還附文表示「地板暖不暖？ 真他X死好」。

楊女發現後，憤而向高市刑大報案。偵查期間，辛男坦承犯行，檢察官甚至以此向法官表示，盼能給予辛男緩刑或從輕量刑的機會。高雄地院接手審理時，未料辛男改口辯稱，本案起因於其胞兄將車子停放路邊遭撞，因為不滿女警處理態度，因此事後於論壇發文宣洩不滿，並強調他用詞適當，皆屬於言論自由，更稱單憑照片無法辨識員警身份，無法構成公然侮辱罪。

高雄地院認為，辛男將楊姓女警車禍照片發佈於圇吞，更附文侮辱性字眼，顯然暗諷懶惰、不盡責、怠忽職守等足以貶低人格，更造成對方心理難受或不悅，實屬侮辱性文字。

另，法官審酌辛男於審理中具狀飾詞否認犯行，不知悔改，足見其對於自己作為毫無歉意或反省，犯後態度惡劣，更枉費檢察官為其提出緩刑及從輕量刑之美意，一審時判處拘役50日，得易科5萬元罰金。

辛男不服上訴，後與楊姓女警達成和解、取得原諒；除了楊女為其求情外，辛男本人也履行捐款予兒童福利、流浪動物等公益機構。然因一審法條誤用，撤銷原審判決後，二審改判公然侮辱公務員執行職務罪判處拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，須向指定機構提供40小時義務勞務，並接受2場次法治教育課程，全案定讞。