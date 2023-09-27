許多民調顯示，2024只有在野整合才有機會政黨輪替。針對中廣董事長趙少康說國民黨參選人侯友宜絕不可能當副手，但前立委邱毅爆料，民眾黨總統參選人柯文哲已下令停止藍白合接觸。柯文哲今天直言，國民黨一直在講藍白合，他們的條件，第一，不要比民調；第二，他們一定要當正的，「我覺得這是蠻奇怪的，這哪一門子的合作？」

柯文哲今舉行第三波競選小物暨競選官網開箱記者會，柯文哲接受媒體訪問時，針對藍白合議題表示，不管選舉或執政，都當作改變政治文化的社會運動，在這半年來，不管什麼OO合、XX配，一直是困擾整個台灣社會一個重要的新聞。

柯文哲強調，其實更重要的是，合作要有共識，特別是理念的結合，如果純粹淪落到權位的分配，沒有辦法去感動人民，甚至最後1加1不要說小於2，會小很多，就是說它不會有效。

柯文哲指出，到現在為止，對整個台灣現階段或下一個階段，國家要處理的大問題，他還是主張要先討論，這會比藍白合更重要，台灣終究要變成內閣制，但是變成內閣制因為沒辦法一步到位，所以過程當中，有過渡階段。

柯文哲說，他強烈主張恢復行政院長立法院同意權，閣揆同意權一定要恢復。他說，目前台灣表現上看起來叫民選總統制，其實是民選皇帝制，因為一但選上總統，「贏者全拿，毫無制衡」，而且目前總統當選是相對多數，比方說有4組人，只要4組人當中最高票，假設今年有4組人選，恐怕當選總統最後總得票率38％以下。

柯文哲說，這不太像法國，法國第一輪沒有超過50％，那就選最高的2人再投第二輪，這不太一樣，台灣目前這種相對多數，真正選出來的總統不見得代表最大的民意，但是只要一當選，贏者全拿，毫無制衡。

柯文哲指出，一個總統來，從行政院長、各部會首長，到經濟部，經濟部底下有國營企業、國營企業底下轉投資、轉投資的轉投資，以前他說有6000個，但沒有詳細去算那數字，不過不會差太多，這是國家的危機，贏者全拿，毫無制衡。

柯文哲說，自己主張一定要先恢復閣揆同意權，讓總統的權力一個程度受到制衡，既然要做三權分立，總統應當到立法院國情報告，這也不用修憲，目前的法律就可以，當然可以變成憲政慣例，總統不需要在立法院接受很詳細的個別委員會總質詢，但是接受政黨質詢可以，一般來講在立法院開議有個叫政黨質詢，印象民眾黨大概可以分到15分鐘一個委員。

柯表示，立法院閣揆同億權、總統到立法院國情報告，接受政黨質詢，再來比照美國，行政院重要部會官員，應當接受立法院相關委員會的聽證。柯表示，美國總統要認命國務卿，是要到參議院聽證，還需要投票的，當然不見得每一個都投票，通通要去做聽證的程序。

柯文哲也說，包括18歲公民權，上一次沒有過，這表示藍綠兩黨都打假球，如果每個都贊成，怎麼18歲公民權個最後都沒過？再來，廢考監兩院，大家態度怎麼樣，廢考監兩院間扯到修憲，但其實不用，以前黃國昌問我怎麼做，他說很簡單啊，就這一任結束，總統不再提名新的監察委員跟考試委員，就解決掉了，業務就撥到行政院人事總處跟立法院恢復國會調查權跟審核權。

柯文哲說，還有國土重規劃、中央與地方財政收支劃分法，這已經講20年沒有修了，民進黨在上次執政之前，也是信誓旦旦說要修，結果一執政就不想修了，為什麼？「錢是我在花的，多爽啊！」根本就不想被節制了

。

柯文哲指出，其實再講什麼藍白合、XX配，更重要的是，當然政黨與政黨之間，政見不見得100％相容，100％相容就變同一黨就好了，但最起碼在合作，要有在價值理念有相當程度的相容，才有辦法談合作，所以這是更優先的，國家的重要體制、國家的重要結構，當然更細節兩岸的應對態度、台美關係、兩岸關係，這些都要有一些論述，「你不談這個，每天在談那個，我覺得台灣的老百姓不會埋單的」。

至於是否下令黨內不要接觸藍白合？柯文哲坦言，有跟黨內講說，接觸要有順序，第一步應該是先解決政黨的共識。

而是否不接受國民黨提出的要求或放話？柯文哲則抱怨，國民黨一直在講藍白合，「他們的條件，第一，不要比民調；第二，他們一定要當正的」，柯直言，「我覺得這是蠻奇怪的，這哪一門子的合作？」