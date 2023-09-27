台金雙十連假第3波加班機北、中、南往返共有1436個機位，28日上午9時開放訂位。(圖／金門縣政府提供)

雙十連假即將到來，為滿足鄉親返鄉及旅客出遊需求，經金門縣政府於9月18至22日啟動未訂妥機位需求調查後，成功向交通部民航局爭取加開第3波尖峰時段台北-金門雙向來回班機5架次、台中-金門及高雄-金門來回班機各1架次，共計1436個機位數，並將於明(28)日上午9點起開放訂位，請有需求的民眾把握機會，手刀訂位。

縣府表示，此次雙十疏運，各航空公司於開放正班機及加班機等二階段訂位時，即已釋出大部分之運能，經日前統計尚未訂妥來往台金航線機位之鄉親，合計雙向約844人次，大多為台北-金門、台中-金門及高雄-金門航線為主，故協調各航空公司，於同意保障各航班搭載人數下，增開第3波加班機，本次共計增加1436個客位數。

縣府提醒鄉親旅客，此次雙十連假，於尖峰時段10月6日至8日台灣出發往金門方向，以及10月9日至11日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用；另詳細航班資訊，仍以航空公司公告為主。

另縣府亦請民眾於訂票後3日內完成開票，以利交通部民航局及航空公司儘早掌握旅客訂位情形與加速清艙作業。如開票後因故無法搭乘原訂航班時，亦請於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，航空公司也提醒民眾，務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。