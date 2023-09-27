國防大學2021年7月1堂近千名學生上課的遠距視訊課程，下課畫面赫見「活春宮」，1對男女學生電腦錄影鏡頭沒關就上演「嘿咻」，郭、賴及鄭等3人側錄或翻拍火辣畫面，傳給同學及Line群組供他人觀看。一審依散布猥褻影像及圖片罪各判拘役40日及10日，3人與被害人和解上訴求輕判，二審改判拘役5日，緩刑2年，全案確定。

在2021年疫情3級警戒期間，各校實施網路遠距離視訊課程，國防大學理工學院7月19日上午8時至12時的「作戰間通訊系統操作保養與運用」線上課程，有960名學生上課，1對男女學生在住處上課，下課錄影鏡頭沒關閉，就「嘿咻」起來，畫面傳送到課程平台，上課的學生都可全程目睹。

郭、賴及鄭等3名學生各使用電腦、手機錄影及截圖，各傳給同學及通訊軟體Line群組，提供他人觀看，事後數分鐘，3人覺得不妥才將傳出的影片及圖片刪除。

3人經國防大學委託國防部最高軍事法院內部法紀調查後，於同年8月3日到桃園憲兵隊自首。

一審法官以3人坦承犯行，年紀尚輕，素行良好，因一時思慮未周而犯案，發現不當即收回影像及截圖，衡量為在學學生、犯罪動機及家庭經濟等因素，依散布猥褻影像及圖片罪，各判拘役40日及10日。

3人不服上訴，與被害人達成和解、履行完畢，被害人同意法院宣告緩刑。

台中地院二審法官審酌，3人犯後發覺不妥而收回或刪除影像、畫面；師長對課業表現、實習狀況及處理事務能力與態度都給予正面、積極評價；案發後向師長面報、自首，坦承錯誤，具有悔意及積極彌補危害，撤銷原判，改判拘役5日，得易科罰金，緩刑2年，全案不得上訴。