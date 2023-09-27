桌球天后福原愛和江宏傑的官司尚未落幕，而福原愛自7月27日在社群針對她和前夫江宏傑之間的官司發出聲明後，已有2個月的時間未更新，就連杭州亞運開打也未見她發文。

福原愛近兩個月未有沒有任何消息，宛如「人間蒸發」，連目前正在大陸舉辦的杭州亞運，她也反常沒有發聲，讓不少大陸網友好奇：「福原愛怎麼沒有來看亞運？」反觀福原愛的好友、同時也是日本桌球好手的石川佳純竟親赴杭州看亞運桌球比賽，更在社群恭喜大陸奪金：「很開心在現場看比賽，感謝精采對決」。

石川佳純親赴杭州看比賽。（圖/翻攝自微博）

事實上，福原愛與石川佳純是多年好友，今年5月石川佳純無預警宣布退役時，福原愛也發文給予她祝福「謝謝小佳純給我的感動和力量。如果沒有小佳純，日本隊也不會到這個成績。是佳純帶她們提上了日本隊的整個水平」，並在文中強調兩人深厚的情誼。

福原愛與石川佳純是多年好友。（圖／翻攝自微博）

然而，當時由於福原愛形象大跌，因此就有報導斷言「石川佳純的人氣超過福原愛」，更有網友擔心福原愛在大陸的人氣會被石川佳純取代，如今杭州亞運遲遲未見福原愛發聲，反倒是石川佳純到了杭州後大受歡迎，甚至還被問及可否辦見面會。