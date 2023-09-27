日本昨天跟中亞國家哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克首次舉辦部長級對話，討論能源轉型等議題，並同意創設脫碳技術等討論機制以及定期舉行對話。

日本經濟新聞報導，上述中亞五國的能源部長昨天與日本經濟產業大臣西村康稔於日本經濟產業省舉行實體會議。

西村在會議表示，「中亞有豐富的資源，是地緣政治上極為重要的地區」，希望討論實現能源轉型的可行方式。

聯合聲明載明，將加速實現2050年後達到溫室氣體實質零排放目標、日本將擴大「聯合抵換額度機制」（Joint Crediting Mechanism, JCM）藉由日本的脫碳技術支援開發中國家等。

JCM機制是由日本官方與民間提供開發中國家環境永續相關技術，協助減少溫室氣體排放量。

日本經濟新聞分析，日本企業受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，相繼退出俄國市場後，正在增加對中亞地區的關注。

而這次參與對話的中亞五國均是前蘇聯成員國，經濟上跟俄國關係緊密，地理上也位於中國「一帶一路倡議」的要衝。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1120927