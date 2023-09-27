PSYCHO ALERT 🚨



Soonwoo Kwon goes ballistic in the Asian games after losing to a Thai player !



He didn’t even shake hands…



It is believed that a gold medal would exempt Kwon from mandatory 18 months of South Korean military service

pic.twitter.com/gE59AdPUe1 — Gaelen ☘️ (@GaelenBet) September 25, 2023

南韓好手權純雨首輪不敵世界排名第634位的泰國選手桑雷吉（Kasidit Samrej），輸球事小，但這位南韓頭號男單卻做了違反體育精神的表現，賽後在場上暴怒摔拍，儘管桑雷吉釋出善意握手，卻被權純雨無視，引發中、韓球迷不滿。27日權純雨則在個人IG貼出一張親筆手寫信，為自己無禮的行為致上歉意。

25日舉行的男單次輪比賽，權純雨面對排名落後自己522名的桑雷吉，卻意外陷入苦戰，儘管第2盤成功將戰局扳平，仍然以3盤不敵桑雷吉。賽後權純雨徹底失控，邊摔球拍邊走回板凳區，桑雷吉已經在網前等他，甚至直接走到權純雨身旁，依然沒有獲得任何回應。

氣急敗壞的權純雨逕自離開球場，連出口方向都搞錯了，權純雨缺乏運動員精神的表現也引來現場觀眾抗議和噓聲，就連韓國境內也無法忍受他的行為，怒轟權純雨是「南韓的恥辱」，不配作為南韓國家隊的一員。

經過一夜，權純雨也深刻反省自己的行為，根據中國媒體《搜狐》報導，26日權純雨訪問泰國代表隊，當面向桑雷吉道歉，並祝福他接下來的比賽順利。稍晚權純雨則是發表以手寫韓文公開信再度致歉，「我會打從心底深刻反省，作為代表國家的選手，要為自己的行為負責任，今後將會注意自己的舉動，衷心向熱愛運動的各位致上歉意。」