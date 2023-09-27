一名40歲女網友多年來從事服務業，最近有想退休、躺平的念頭，透露手中資產有一間新北市小套房、擁有市值800多萬的股票，年領股息約45萬元，但又怕通膨和老年的醫藥費，覺得錢好像不夠，問網友這樣可以退休嗎？

原PO日前在Dcard發文，自稱是40歲小資女，從事服務業，沒有一技之長，目前半退休中，手上現有的資產包括市值約800萬元的股票，每年可領45萬元股息，緊急預備金80萬元，以及新北一間小套房。

原PO說，房貸每月繳約8000元，平時開銷不大，含房貸每月花費3萬多，目前的被動收入夠她生活，但想到未來通膨跟老年時醫藥費，總覺得退休會不太夠用，可是隨著年紀增長，又好想躺平過日子，問大家她有躺平的可能嗎？

貼文PO出引起網友討論，「我是覺得不要完全躺平，做點輕鬆的工作」、「算一算這樣身家也有1500萬以上，這哪叫小資女」、「你這個只剩下顧好健康就好 ，直接躺」「年股息45萬沒問題的啦，就是物欲無法太高，沒花完的股息就再投入，隨著時間過去資本只會更多」，但也有人點出擔憂，「克制物慾的話剛剛好，但生個大病就爆了」、「就怕身體出問題，保不住800萬本金」。