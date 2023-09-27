彰化地檢署今公布調查結果，表示經法務部法醫研究所DNA實驗室鑑定該骨骸人類DNA量極低，但為求慎重送經台大地質科學系確認，該具不完整骨骸距今已有221年歷史。（本報資料照片）

彰化某國中去年11月進行操場整建工程時，不料挖到1具白骨，當時引發檢警重視，彰化地檢署今公布調查結果，表示經法務部法醫研究所DNA實驗室鑑定，該骨骸人類DNA量極低，但為求慎重送經台大地質科學系鑑定，確認該骨骸距今已有221年歷史，後續將依法公告招領，期滿無人招領則由當地公所予以收埋。

南彰化某國中去年11月進行PU跑道與籃球場整建工程，不料工程單位在挖掘籃球場下方地基時，竟然挖到1具完整白骨，嚇得趕緊通報警方，當時校方低調證實，表示學校的籃球場從1995年興建至今，都沒有在進行其他工程，研判至少埋在此處超過27年，至於為何留存白骨在此，校方不得而知。

彰化地檢署表示，去年11月2日接獲彰化縣警察局北斗分局報驗，彰化某國中操場整建時發現不完整骨骸1具。為求慎重旋指派檢察官朱健福率領法醫前往相驗，不過因本件骨骸明顯骨化，且無相關遺物事證可供調查，因此主動將骨骼及牙齒送往法務部法醫研究所DNA實驗室進行鑑定。

經人類DNA定量結果，發現該骨骸人類DNA量極低，同時並未檢出Globalfiler STR DNA型別，檢方研判檢體已嚴重腐敗或裂解，不過因發現骨骸的現場並無人造纖維或棺木殘骸，因此研判可能是人造纖維出現之前就埋在該處。

而請方秉持查明真相精神，將部份骨骼送往全國唯一能鑑定人類骨骼年份的國立臺灣大學地質科學系加速器質譜實驗室進行「加速器質譜儀碳十四定年」，確認該具不完整骨骸距今已有221年歷史，後續依彰化縣處理無名屍體自治條例規定公告招領，期滿無人招領則由當地公所予以收埋。