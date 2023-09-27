全球YouTube用戶超過25億人，其中付費用戶更是超過8千萬人，可以說是最活躍的APP軟體之一。然而近日資安機構SentinelLabs發現三款Android安卓軟體APP假冒YouTube進行詐騙，進而盜錄手機使用畫面、錄音，藉此竊取個人資料或手機內的帳戶密碼。

三款惡意App中，有兩款直接命名為YouTube假冒正版，另一款則以印度知名女主播「Piya Sharma」命名，雖然真的可以觀看YouTube，但APP要求授權的同時開始入侵手機。

除此之外，這些詐騙APP多半內建「CapraRAT」的惡意軟體，竊取用戶個人資料，駭客不僅能擅自錄音、錄影、撥打電話，還可以竊取用戶的通話記錄、簡訊、GPS定位及手機內的帳密。

幸好，這三款APP都沒有上架Google Play商店，SentinelLabs也呼籲用戶最好透過官方管道，如Google Play、App Store等下載軟體，比較能保障資訊安全，且不要點擊來路不明的網站或是信件連結安裝APK檔案，容易引狼入室。