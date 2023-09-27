近日恐嚇案件頻傳，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘、國民黨立委王鴻薇臉書粉專留言恐嚇，多家媒體、總統府、高雄和屏東地檢也接獲冒名好油的炸彈恐嚇信，大多使用境外IP犯案。內政部長林右昌說，在涉及中國大陸部分，目前會透過兩岸共打處理，也已在討論相關修法，期盼遏止這類境外IP的恐嚇案件。

民進黨立委莊瑞雄今赴內政委員會質詢指出，4月時他就提到，時常有不肖人士在網路上恐嚇預告，要在桃園機場、松山機場和機場捷運等多處置放爆裂物。經查，都是1名曾來台的中國大陸籍學生張海川涉案，後續張遭中國大陸公安單位傳喚，並坦承犯下多起對台恐嚇案，他當時要求警政署要有完備因應，否則造成社會恐慌，國家就亂了。

莊瑞雄指出，這些恐嚇電子郵件大多來自境外，並透過VPN（虛擬私人網路）來變更IP位址，並設置斷點規避查緝，犯案手法都是高度雷同。近來頻繁出現恐嚇案件，舉凡農業粉專「Lin bay好油」、台派KOL被恐嚇、部分媒體昨天接獲署名「Boys bomb」、「邱國政」的電子郵件，說已經設好炸彈，要求一定時間內刪除所有「Lin bay好油」事件的新聞，否則將引爆炸彈、甚至連總統府民意信箱也收到恐嚇信箱。

莊瑞雄指出，刑事局電信偵查大隊分析，寄信的電郵信箱地址，與涉署名「唐澤貴洋」多次寄恐嚇信的陸籍男子張海川所使用電郵信箱地址相同，且信件內容語法類似。不排除這陣子的恐嚇案件，就是這幾年頻繁恐嚇的張海川，此舉比共機擾台更嚴重，也讓政府、特定黨派支持者被誤會，民眾以為是政府打壓異己、狂粉亂竄出征。

他接著詢問警政署該如何強化因應，相關情事頻繁出現，是否代表兩岸共同打擊犯罪機制沒有發揮作用？林右昌說，確實境外IP來自世界各國，目前正在強化查緝，張海川部分仍持續透過兩岸共打處理，但因張在中國大陸境內沒有犯罪事實，所以中國大陸無法辦他，目前已在討論相關修法，期盼遏止這類境外IP的恐嚇案件。