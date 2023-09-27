花蓮吉安鄉避免民眾未落實垃圾分類，將請垃圾車隨車人員隨機破袋檢查，稽查人員無定點抽查，並對違者處最高6000元罰緩及拒收垃圾。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉避免民眾未落實垃圾分類，將請垃圾車隨車人員隨機破袋檢查，稽查人員無定點抽查，並對違者處最高6000元罰緩及拒收垃圾。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

許多民眾會在中秋節安排烤肉活動，卻未落實垃圾分類，造成清潔隊後續整理負擔，因此，花蓮吉安鄉垃圾車隨車人員將啟動鷹眼模式，隨機破袋檢查，稽查人員則無定點抽查，如發現民眾垃圾中混入回收物或廚餘，除可依法祭出最高6000元罰緩，同時也會拒收垃圾。

吉安鄉人口逾8萬餘人，鄉公所預估中秋連假期間，生活性垃圾恐隨遊客和遊子返鄉增加，雖然連假期間無連休清運服務，但收送時間恐因垃圾量增加延誤，且垃圾中更可能混雜大量可資源回收物品及廚餘。

吉安鄉長游淑貞表示，鄉內未設立垃圾掩埋場，多年仰賴縣府協助垃圾轉運站機制，將家戶垃圾運送至宜蘭利澤資源回收焚化廠去化，不過近期進場落地檢查時，發現一般垃圾中混有資源回收物，除遭退運外，並依規定扣減2倍「垃圾轉運補助款」，增生轉運成本讓原家戶垃圾無法順利去化。

因此，吉安鄉公所將加強宣導垃圾分類環保政策，籲請民眾將一般垃圾、資源回收物、廚餘落實分類後，再投入垃圾車，期間也將請垃圾車隨車人員，以目視方式隨機破袋檢查，稽查人員則以無定點式抽查破袋臨檢。

清潔隊長樊一明說，如隨車人員或稽查人員檢查期間，發現有資源回收品或廚餘混入一般垃圾情形，除可依《廢棄物清理法》處1200元以上6000元以下罰鍰，可會以拒收退還垃圾方式，作為處置，提醒鄉親莫存僥倖心態。

由於許多民眾不太清楚廚餘回收的方式，因此樊一明特別說明，廚餘回收盡量使用廚餘桶，待瀝乾水份後再倒入垃圾車後方廚餘回收桶，不過禽畜類內臟、豬牛羊等大骨、生豬肉、蛤殼、牡蠣殼、菜渣殼、硬質果皮心及筷子、牙籤、塑膠繩、塑膠袋、紙張、衛生紙、垃圾等物品為垃圾，勿置入廚餘桶。