進口雞蛋延燒，除了有食安疑慮，更引發外界關注，是否有官商勾結。侯友宜競選辦公室27日舉行記者會公布2支廣告影片，傳達民眾心聲，並質疑民進黨政府是「進口蛋，還是進口袋？」進口雞蛋黑幕重重，全國民眾憂心忡忡，政府消極態度根本是縱容包庇，難道也是共犯結構？競辦組織部副召集人謝龍介也怒嗆，民進黨總統參選人賴清德日前還說，沒證據有食安問題，「清德兄勇敢一點，拿一些進口蛋吃看看啊。」

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲指出，今天公布的2支影片，呈現進口雞蛋黑幕重重、民眾憂心忡忡的現況，但背後的藏鏡人，還有利益勾結甚至圖利的狀況，至今政府都沒有給民眾一個交代，「到底政府是專案進口蛋，還是把利益專門進口袋？」對於侯友宜競辦最早提出，檢調司法機關應盡早介入查辦，政府的態度至今卻仍是消極被動。

黃子哲表示，根據民調顯示，過半民眾認為，民進黨執政7年多來，黨內派系介入政府採購或圖利特定廠商的情形嚴重，更有56.7％民眾對前農業部長陳吉仲處理缺蛋危機不滿意。黃子哲也批評，政府處理進口雞蛋之亂有「四ㄅㄢˋ」現象：「超思公司扮豬吃老虎」、「辦民不辦官」、「政府辦事不力」、「賴清德扮路人甲」，尤其賴清德對此重大爭議，只顧給陳吉仲溫暖、幫他「惜惜」，忘記自己身為副總統，甚至是總統參選人，「賴清德不要神隱，趕快出來面對！」

黃子哲痛批，現在賴態度就是4個字，「避仲救清」，所有爭議就是避答，拐彎抹角，面臨到食安、圖利貪圖弊案可以這樣安靜，「你躲的了一時躲得了一世嗎？」

侯友宜競辦組織部副召集人謝龍介表示，超思這個僅有50萬資本額的公司，卻代理政府採購近6億元的雞蛋，並拿了政府1.75億的補助，但進來的卻是「壞蛋」，混入本土變成「混蛋」，如今甚至有五千多萬顆進口雞蛋要被銷毀，加上過程中的營業稅、關稅、報關費用、手續費、貨物損失等等，成本難以估計，「政府到底把台灣人的血汗錢當作什麼？」

謝龍介也無奈地說，政府已經把台灣養雞、雞蛋產業搞亂了，本土蛋農苦不堪言，很多商家幫政府解決事情，卻又被影響到商譽，「這個政府真的是生雞蛋無，放雞屎有！」

台北市議員李明賢表示，副總統賴清德面對進口雞蛋之亂，「變成賴閃躲、賴迴避，通通變成賴皮」，甚至無視民眾恐慌，認為「無足夠證據證明產生食安問題」，賴清德不表態，就是因為這每一項對他來說都是扣分，現在就是在保住民調數據，眼睜睜看著民眾陷入恐慌，如果一個國家領導人是這樣子，真的是人民的悲哀。