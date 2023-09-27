太平警分局結合移民署台中市專勤隊人員至轄內外籍移工易聚集之小吃部等場所宣導及臨檢勤務。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區光興隆橋是節慶民眾施放煙火爆竹熱點，中秋前夕，太平警分局特別到轄內外籍移工易聚集的小吃部等場所進行宣導勿於中秋連假期間結夥施放煙火或夜間聚眾喧嘩，並進行臨檢勤務，也意外查獲2女1男越籍失聯移工，其中1名更是逾期居留近3年了。

太平警分局表示，有鑑於過去重要節慶期間轄區內光興隆橋易為民眾施放煙火爆竹熱點，嚴重影響公共安全及安寧秩序，因而繼今年春節、元宵節期間除針對轄內公園、河堤及空曠地方加強防制外，也派員至轄內各廠區及行文至鄰近之大里工業區等共400多家工廠針對外籍移工們實施宣導，讓他們瞭解不當施放爆竹煙火恐有觸法之虞，取得相當成效。

日前太平分局結合移民署台中市專勤隊人員至轄內外籍移工易聚集之小吃部等場所宣導及臨檢勤務，25日晚間於某小吃部內查獲2女1男3名失聯移工，3人皆已居留逾期，警方訊後也交由專勤隊人員移請收容。

太平警分局說明，依「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」規定，夜間0時至6時施放飛行及升空類的一般爆竹煙火，應申請專案許可才能施放，如違反將處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；而警方則著重於占用道路擾亂安寧等行為取締。

太平分局強調，節慶期間燃放爆竹煙火雖是風俗民情，但應以不占用道路或擾亂居民作息為前提，尤其是深夜時段施放往往惹來民怨，希望藉由柔性勸導及聯合稽查讓民眾施放爆竹煙火時應有所節制，以免妨害居民安寧及涉危害公共安全之虞。