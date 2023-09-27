新北市議會今開議，市長循往例都應親自進行施政報告，國民黨新北市長侯友宜請113天長假，民進黨發言人張志豪表示，侯友宜現在不僅是不顧市民的「落跑市長」，更是各家市政評比最差的「失格失能擺爛市長」。侯友宜立刻銷假上班，今下午到議會施政報告，直接面對民意，不要找藉口逃避。

張志豪指出，包括日前《天下雜誌》公布新北市各項施政評比低劣，競爭力排名淪六都吊車尾，連同今天《遠見雜誌》公布的縣市評比，新北市在各項施政評價也同樣是六都吊車尾，其中治安一樣是最令市民不滿意。

張志豪指出，根據監察院「政治獻金公開查閱平台」，侯友宜去年市長選舉的收入總數6151萬餘元，加上選舉補助款3500萬元，近億元的收入，換算日薪高達65萬元，「市民未獲其利，先受其害」，侯友宜再次用六都最後一名的施政成績，獻給新北市民，宣告他就是把選票當鈔票，騙完新北市民不夠、還要繼續騙全台，絲毫不臉紅。