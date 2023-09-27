美國劇作家協會（WGA）理事會通過一份與製片公司達成的薪資協議後，取消了讓好萊塢停機數月之久的罷工行動。

法新社報導，聲明指出，美國劇作家協會理事會表決一致通過推薦這項協議，並說罷工行動於洛杉磯時間27日零時1分結束。

美國劇作家協會說，旗下1萬1500名會員對是否接受這項協議有最終決定權，並將於10月2日至9日間表決。

理論上，這項協議仍可能被編劇們拒絕，但大多數業界專家認為，正式批准將只是形式，程序跑完時，停擺的電視和電影拍攝工作就可重新啟動。

美國劇作家協會會員巴斯比（Cylin Busby）表示，她不知道這項協議的所有細節，但她樂觀以待。

她今天告訴法新社：「我們從工會得到的訊息非常正面，因此這對編劇來說不是一項很好協議的話，我會很震驚。」

她還說：「我準備好回去工作了。」

即使編劇的這項協議獲得批准，好萊塢距離正常運作仍有很長的路要走，因為美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）還在罷工。

演員的罷工問題預料至少還需要幾週時間才會獲得解決。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1120927