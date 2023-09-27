近日南部登革熱疫情嚴峻，疾管署副署長羅一鈞率隊坐陣南部，日前逕自爬上屋頂檢查，引發各界熱議，立委邱臣遠今天質詢指出，羅一鈞高空作業未配戴安全設備、墜落設備，應依職安法開罰？勞動部部長許銘春說，公務員不適用職安法，會提醒做好相關防護，待會立刻打電話跟他說。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」及「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專題報告並備質詢。
衛福部部長薛瑞元則說，如果是危險場所或是狀態還是應做好防護，後續會再交代羅一均，「我會叫他戴鋼盔」。
近日南部登革熱疫情嚴峻，疾管署副署長羅一鈞率隊坐陣南部，日前逕自爬上屋頂檢查，引發各界熱議，立委邱臣遠今天質詢指出，羅一鈞高空作業未配戴安全設備、墜落設備，應依職安法開罰？勞動部部長許銘春說，公務員不適用職安法，會提醒做好相關防護，待會立刻打電話跟他說。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」及「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專題報告並備質詢。
衛福部部長薛瑞元則說，如果是危險場所或是狀態還是應做好防護，後續會再交代羅一均，「我會叫他戴鋼盔」。
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