64歲綜藝天王胡瓜2014年梅開二度和丁柔安結婚，今(27日)卻傳出胡瓜和啦啦隊女孩熊霓的八卦，但胡瓜已否認。當年胡瓜再婚前，曾傳出與丁柔安漸行漸遠，週刊當時報導，主因是丁柔安安慰小禎，脫口表示：「阿良會跟你在一起，其實是為了瓜哥的錢，他不會輕易離開妳的！」讓小禎暴怒要胡瓜選邊站。

胡瓜2001年和前妻秀秀離婚，但在此前一年就與丁柔安傳緋聞，2009年「瓜丁戀」一度傳出感情變淡，當年《壹周刊》報導，主因是小禎和李進良聯手排擠丁柔安，由於小禎當時和李進良多次感情觸礁，小禎向丁柔安抱怨，沒想到對方表示李進良為了胡瓜的錢不會離婚，讓小禎和李進良覺得被羞辱，埋下心結。

丁柔安得罪李進良？小禎逼胡瓜分手

當時更傳言，其實小禎閃婚前，丁柔安曾建議小禎多想想，想阻止小禎，當時就讓小禎覺得管太多，之後聽到丁柔安的安慰，更讓小禎和丁柔安鬧翻，挑明如果丁柔安在，就不會回家跟胡瓜吃飯，但對此，小禎當時喊冤，表示沒有跟丁柔安不合，是大家想太多。

小禎澄清表示，爸爸要跟誰在一起，自己管不了，是因為弟弟出國念書，不放心讓媽媽一個人住，才會帶女兒和媽媽多相處，更否認丁柔安曾阻止她結婚傳聞，直說：「柔安姐不會，因為其實柔安姐她蠻大器的，她也沒有，就算她反對也沒有用，因為畢竟這是爸爸的...就是我們自己家裡問題。」而小禎後來在2020年結束與李進良婚姻，如今隨著胡瓜被傳緋聞，也讓昔日家務事被翻出討論。