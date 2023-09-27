《遠見雜誌》今（27）日公布2023年〈遠見縣市總體暨永續競爭力調查〉，從12個競爭力面向進行評比，然而近日陷入負面新聞風暴的新竹市長高虹安，竟逆轉負評在多項指標中名列前茅，一舉拿下非六都一般縣市組第一名的寶座。

《遠見雜誌》此次調查，總計包含8項經濟與就業、7項教育與文化、7項環保與環境品質、8項治安、8項公共安全與消防、8項醫療衛生、10項生活品質與現代化、5項地方財政、7項社會福利之細項指標，2023年的評比總共涵蓋68項細項指標。而計算方法則為每個縣市的每一細項原始數據，轉化為30至90分的標準化數據，九大面向分數最後加總計算平均數則為總排名。

據《遠見雜誌》報導，蔣萬安領導的台北市政府挾全台首善之區的優勢，連續3年勇奪總榜冠軍，同時在「環境永續」、「社會永續」「教育與文化」、「環保與環境品質」拿下全台第一，「經濟與就業」和「醫療衛生」也是六都中的榜首；而六都後續排名由高到低分別為台南市、桃園市、台中市、高雄市、新北市。

另在其他一般縣市組當中，《遠見雜誌》披露，新竹市在「社會永續」坐穩該組的龍頭寶座，另在「環境永續」方面，和去年相比，為全台進步最多的地方。而一般縣市組當中，第二、三名分別為台東縣、南投縣，其中南投與去年相比，在全台排名大幅躍升8名，是今年最大黑馬。

《遠見雜誌》公布的一般縣市競爭力排名，第三名以後由高到低為彰化縣、宜蘭縣、新竹縣、嘉義市、屏東縣、雲林縣、花蓮縣、嘉義縣、苗栗縣、基隆市。

上述評比，金門縣、連江縣、澎湖縣因數據不全不列入。資料來源包括中華民國統計資料網、國家發展委員會、台灣運動資訊平台、公共圖書館統計系統、資源回收管理系統、內政部、教育部、文化部、交通部、財政部、勞動部、衛生福利部、台灣電力公司等機關。調查數據以2022年統計數字為主，部分數據回推到2021、2020、2019年。