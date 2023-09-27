台中豐原58歲失智胡姓男子26日早上出門，欲搭專車前往長照中心上課，但車子苦等不到人，家屬接獲通知嚇得四處尋人未果，緊急報警；所幸經5個多小時後，熱心民眾通報有迷途民眾待援，順利協助胡男在中秋節前夕與家人團圓。

據了解，豐原胡姓男子多年前曾中風致行動不便，且患有輕度智語能障礙及失智症，目前與胞姊同住，因胞姊平日要上班，便安排胡男每周二、四、六至中山路長照中心上課，中心人員於約定時間至胡家巷口專車接送。

調查指出，胡男昨與往常一樣7時30分許出門，家屬8時許接獲中心通知人未前往上課，便趕緊於住家周圍尋找，找了1個多小時仍無所獲，於是趕緊至派出所尋求協助。

警方獲報後立即派遣線上警力巡佐蘇英卿、警員雲昱棋尋找，同時也協助家屬通報失蹤人口。所幸民眾於下午1時許報案，稱中山路有迷途民眾需要協助，經員警到場確認是胡男，隨即將其帶返所；原來胡男出門後想著要去豐原醫院回診而忘了既定行程，進而迷失方向，幸遇熱心民眾見其茫然站於路邊，才通報警方。

豐原分局長劉其賢表示，家中如有外出走失紀錄的家人，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件、家屬聯繫方式，或向社會局申請愛心手鍊，以利警方即時提供協助。