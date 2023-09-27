波蘭南部一座村莊去年11月遭到飛彈射中，造成2人喪命，引發國際關注。俄羅斯和烏克蘭雙雙否認與此事有關，基輔甚至聲稱握有俄羅斯發動攻擊的證據，不過根據波蘭專家調查結果顯示，該飛彈由烏克蘭發射，研判是因為防空系統發生故障，導致錯誤射擊。

據路透社、波蘭「共和報」（Rzeczpospolita）報導，去年11月15日，一枚飛彈落在距離烏克蘭邊界約6公里的波蘭小鎮普熱沃多夫（Przewodow），導致2名農夫被殘骸擊中，不幸身亡。華沙當局經過多方調查，最近總算做成結論，證實該枚飛彈是一枚5-W-55防空飛彈，用於蘇聯時代設計的S300防空系統。

Expertos polacos confirman que la investigación sobre el incidente de la aldea de Przewodów ha demostrado que se trató de un misil S 300 5-W-55 de la defensa aérea ucraniana, no de un ataque ruso. Como pensaba cualquiera con dos dedos de frente, claro. pic.twitter.com/jTicqQHxTx — Yurii Kazakov (@YuriiKazakov) September 26, 2023

調查報告指出，由於該飛彈射程只有75至90公里，根據當時俄軍所在位置，以及白俄羅斯的陣地，都無法發射飛彈到達普熱沃多夫，因此確認來自烏克蘭。

Polish experts believe that the missile that killed two people in the border village of #Przewodów in November 2022 was launched from Ukrainian territory, Rzeczpospolita reports. pic.twitter.com/bztQTmpdur — KyivPost (@KyivPost) September 26, 2023

至於防空飛彈為何會發生「誤射」？根據波蘭消息人士表示，烏軍為了提高攔截準確率，採取一次發射2枚防空導彈的策略，當其中1枚擊中來襲目標，另1枚會在到達一定高度時啟動內建系統「自毀」。但由於不明原因，該枚飛彈直接落入波蘭領土並引起爆炸。

另根據《紐約時報》報導，去年9月6日，烏東前線城市康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）遭到飛彈襲擊，也證實是烏克蘭防空系統故障，所造成的一次誤擊事件。