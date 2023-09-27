出海作業船員疑心臟不適昏迷 船長急駛回台東新港搶救 12:402023/09/27 中時 蕭嘉蕙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東新港籍漁船金隆億號出海作業時，1名船員突倒地昏迷，船長急駛回港。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東新港籍漁船金隆億號，今上午於成功海域作業時，其中1名40多歲郭姓船員，疑似心臟不適，突然倒地陷入昏迷，船長見狀立即回航，由眾人合力將郭員台下船，海巡人員現場進行CPR，但郭員仍無法恢復心跳呼吸，現已轉送部立台東醫院成功分院急救。 讚蔣萬安首爾行大成功 許淑華建議他加碼做這件事 首位現任議員泳渡日月潭成功！ 簡千翔嗨喊：跟馬總統同時抵達 職場優秀女力特輯 永慶房屋助她們成功買房 #台東 #新港 #成功 #心臟 #昏迷 也許您會感興趣 推薦閱讀 「腰綁鉛球」潛水驚覺氧氣機沒電 昏迷1個月奇蹟甦醒 14:592023/09/26 社會 胸悶超過20分鐘要警覺 把握「護心」黃金時間 12:062023/09/27 健康 百公斤男泳渡日月潭傳意外 下水100公尺揮帽求救送醫不治 11:082023/09/24 社會 台東電動四輪車觀光夯！無「證」可管 慢車自治條例至今未上路 18:152023/09/25 生活 菲律賓海防隊稱 已成功移除黃岩島中國設置屏障 23:272023/09/25 國際 不讓台東柚農心血變堆肥 企業家全收購免費贈旅人 18:362023/09/24 生活 杭州亞運》跆拳道三將2比0過頭關 成功闖進8強下午拚獎牌 11:382023/09/27 體育 翱翔英姿畫面搶先看！IDF掛萬劍彈台東演訓 戰機迷興奮搶拍 16:012023/09/26 軍事 劉真離世3年 昔媒人金佩姍揭辛龍近況 08:062023/09/26 娛樂 不只防胃食道逆流！醫推1睡姿還能減輕心臟負擔 15:022023/09/26 健康 台東地震 台南卻發國家級警報 氣象署認：系統誤判 12:072023/09/25 生活 維持體外跳動！全台首見「器官照護系統」南部取心救北部人 19:132023/09/26 健康 總統大選台東街頭民調柯大勝！ 他揪「這群人」1選擇嘆氣了 08:152023/09/25 政治 曾沛慈婚後1年半肚皮沒消息 「做人」進度卡關原因曝光 21:182023/09/24 娛樂 連假瘋出國 台東訂房率下滑 業者「等到望眼欲穿」 15:302023/09/24 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。