台東新港籍漁船金隆億號，今上午於成功海域作業時，其中1名40多歲郭姓船員，疑似心臟不適，突然倒地陷入昏迷，船長見狀立即回航，由眾人合力將郭員台下船，海巡人員現場進行CPR，但郭員仍無法恢復心跳呼吸，現已轉送部立台東醫院成功分院急救。