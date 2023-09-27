華為日前召開秋季新品發布會，一口氣發表MatePadPro、FreeBuds Pro 3、ULTIMATE DESIGN非凡大師系列(黃金智慧腕表及 Mate60 RS)、智慧屏V5 Pro、FreeBuds Pro 3、智慧眼鏡2、WATCH GT 4、路由器BE3 pro，另外，也預告智界S7以及問界M9智慧汽車將分別於11月與12月上市。

華為本次發布會延續此前Mate 60 pro/Mate X5的熱度，繼續突出晶片自主性，除此前已亮相的麒麟9000S處理器、星閃晶片、衛星通訊晶片技術外，新品智慧屏V5 Pro的鴻鵠900晶片、FreeBuds Pro 3的麒麟A2晶片均體現自主研發實力，不過本次發布會對晶片細節表述不多，更多強調產品功能、外觀、連結技術的領先性，星閃與衛星通訊技術以及麒麟A2晶片實現無損音質提供產品主要差異化優勢來源，而前期市場關注較多的麒麟9100則未談及。

華為本次發表會趨向低調，分析師認為，華為主要考慮中美關係初現融冰跡象，故策略性採取低調策略，此亦顯示華為在消費電子業務能否重新崛起仍取決於美國對公司與中芯國際在5G智慧手機聯手開發的7奈米先進製程晶片是否繼續被極限施壓。根據管道資訊，若ASML能如期交付NXT2100/2050機台給中芯國際，在良率較低的 基礎上或能支撐華為2024年4000~5000萬顆高階晶片(含昇騰等服務器晶片)，由於晶片供應量有限且蘋果用戶忠誠度較高，預計短期仍主要對國產消費電子品牌及其晶片/操作系統供應商形成較大壓力。中芯國際7奈米製程良率偏低導致製造成本偏高因素是否會成為美國商務部手下留情的考量取決於中美關係後續走向，不確定因素仍在。

短期內預估華為消費電子高潮暫告段落，智能汽車業務後續接棒，華為在發布會尾段更新汽車業務近況，與賽力斯聯手打造的問界新M7發布後日均訂單量達到1500台，訂單量已超2萬台，對理想汽車銷量的影響須持續觀察，華為也同時預告高端轎跑智界S7以及AITO問界M9將分別於11月與12月上市，智界S7為超大空間豪華轎跑，產品定位Model S，是華為與奇瑞汽車首次合作的LUXEED車款，預計11月上市，至於問界M9則為高價款豪華SUV，主打高度智慧化，預計12月上市。

分析師表示，華為消費電子新品發布會略低於市場預期，在中美經貿關係初現融冰跡象之際，發布會策略性對高階晶片細節隻字未提，由於高階晶片產能有限，華為9月以來引發的旋風預計仍主要侷限在國內市場，國產消費電子品牌小米、OPPO、VIVO，以及及其晶片/OS供應商，包括高通、聯發科、Google將直面競爭，星閃與衛星通訊技術是本輪華為新品的主要差異化特色。整體來說，華為重返消費電子領域對加速大陸晶片國產化有重大意義，建議持續關注美國商務部後續對中芯國際的表態，後續若放行，對大陸國產一線半導體供應鏈為正向。