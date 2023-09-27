2024選戰激烈，有民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲無論在三腳督或四腳督對戰組合中，都贏過國民黨總統參選人侯友宜。柯文哲今分析，侯友宜有他個人的條件，其實他真正的問題是國民黨整體的包袱，侯跟國民黨就是綁在一起，是資產也是負擔。

柯文哲今舉行第三波競選小物暨競選官網開箱記者會。媒體問及民調贏過侯友宜看法，柯文哲認為，「侯友宜有他個人的條件，其實他真正的問題是國民黨整體的包袱」，他自己常說「433」，40％是個人、30％是組織、30％是事件，比方說一個雞蛋爭議來，那民進黨總統參選人賴清德民調一定會掉，這是預料中的事；跟哪個黨掛在一起，有處也有壞處，那大概占30％，那候選人的個人條件可以到40％。

柯文哲表示，通常估計一個候選人的戰鬥力，按照「433」來做分析，今天侯友宜的最大問題是，侯跟國民黨就是綁在一起，就好像賴清德跟新潮流綁在一起，「所以那30％是你的資產，也是你的負擔，當然我們也有我們的負擔，就看那個負擔多大。」