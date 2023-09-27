儘管26日杭州亞運女子25公尺手槍慢射階段情緒遭到干擾，最後哭著離開場館，「證件妹」吳佳穎27日仍在快射階段交出精采表現，最後以資格賽第8身分闖進下午2點30分決賽，中華射擊隊教練郭孟熙表示，「感謝中華奧會主席林鴻道帶來正能量加持。」

「吳佳穎今天打得非常好，徹底扭轉昨天被干擾的情緒，也從昨天哭著離開變成今天帶著笑容備戰決賽，要不是昨天她被干擾，或許今天成績可以更好，」郭孟熙表示，「多虧林鴻道主席帶來正能量，吳佳穎在比賽前還轉過頭來跟主席打招呼，頓時解放她不少緊張情緒。」

郭孟熙強調，吳佳穎屬於戰將型選手，所以能從昨天第16名，到今天變成第10名，甚至因為大陸、印度只能各派2名選手參加決賽規定，驚險以第8身分晉級決賽，「目前她的心理正在強化當中，也逐漸進入狀態，希望她能做到最好。」

至於杜禕依姿今天表現比較失常，郭孟熙強調，都是因為受到後面選手手槍不斷出現故障干擾，「正常來說，應該要在賽前就先檢查好，不應該是在比賽期間才不斷喊故障。」而田家榛今天表現掙扎，確實也沒先前世錦賽表現突出。