驚悚畫面曝！北市診所前騎樓天花板整片掉落…3機車慘遭重壓。(警方提供)

北市大同區重慶北路上一處診所，27日上午疑因裝潢年久失修，導致固定木樁斷裂，整個天花板坍塌，壓住停放在騎樓的機車，所幸並無造成人員受傷，警方也到場聯繫屋主、車主到場，協助後續處理。

27日上午8時許，重慶北路上一處中醫診所在騎樓的輕鋼架，因年久失久而掉落，砸中3台機車，警方立刻通知64歲葉姓屋主到場，並聯繫裝潢公司到場，協助處理坍塌的天花板，還好當時並沒人經過，未釀成路人受傷。

警方後續通知市府人員到場了解，並協助處理後續事宜。