日本動畫大師宮﨑駿暌違10年推出新片《蒼鷺與少年》，台灣繼日本後打頭陣在10月6日上映，作為第一個海外上映地區，台灣媒體不僅受邀至東京吉卜力工作室，訪問宮﨑駿的老戰友兼吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫，也是首個亞洲媒體參訪位於名古屋的吉卜力公園，除了派出專人導覽外，宮﨑駿之子兼吉卜力公園創意開發總監的宮崎吾朗更在建設工程中趕來受訪，揭開建設中的公園神秘面紗，並稱未來有機會將《蒼鷺與少年》作品世界觀帶進公園中，令全球吉卜力迷引頸期盼。

吉卜力公園總共有5個園區，現在只有對外開放「大倉庫」、「動動力森林」、「青春之丘」3個園區，等到明年3月才會全數開放，始於日本愛知縣2005年舉行的萬國博覽會（又稱世界博覽會），當時興建了「愛・地球博紀念公園」作為舉辦會場，當時吉卜力工作室便在公園裡仿造動畫《龍貓》中姊妹倆與爸爸居住的屋子，創建了「小月與小梅之家」（目前在動動力森林園區中），這10多年間不斷吸引世界各國的遊客前來參訪，後來是公園方跟吉卜力說「還有很多空地，可以在空地做你們想做的事情」，他們才開始整體規劃。

「小月與小梅之家」是吉卜力公園的起點。（甲上提供／©️Studio Ghibli）

宮崎吾朗提到，因為「愛・地球博紀念公園」是個有著歷史的公園，「所以我們考量的是，要對這些歷史，以及一路以來培育著公園長大的這片環境抱以敬意，並非一開始設定要在這塊地做什麼，而是要配合這塊地做什麼事情，都是勘查地形後才決定的」，要在公園內建造吉卜力公園時，就判斷這邊不適合建造巨大的遊樂設施，此外，他也說「因為公園是屬於縣民的資產，是個會長久存在的建物，所以我們思考、建造的不是一些臨時、短暫搭建的建築物，而是能長久擁有的真正建築物，是一些如果有照料、保養，就能存在50年、100年的設施」。

宮崎吾朗站在「大倉庫」裡的中央樓梯受訪。（甲上提供／©️Studio Ghibli）

目前一天僅開放5000名遊客入園（三個園區加起來），其中面積最大的「大倉庫」最為熱門，而「動動力森林」儘管是最早設立，門票仍最快售磬，可見《龍貓》在全世界的超高人氣。宮崎吾朗也說，「因為我們不是迪士尼樂園擁有整個園區，而是借用愛・地球博紀念公園的場地，訪客來了這區要出來、又要出來，所以比較難去規劃和統整」，所以要等到5大園區全部開放後，吉卜力公園才是真正的開始，才有辦法去完整掌握訪客的需求，看是否要所有園區一起賣套票。至於經濟效益，宮﨑吾朗認為，過去名古屋沒有那麼多外國觀光客，但公園成立後，外國訪客人數有逐漸成長，不過經濟效益不會馬上就呈現，可能還需要10、20年才能看出很明確的影響。

「電梯塔」是吉卜力公園的入口。（甲上提供／©️Studio Ghibli）

11月1日即將開放的「魔法之里」目前已在做最後的確認，他對於「乙事主溜滑梯」及「邪魔神」戶外裝置相當滿意，直呼「是我們的精心力作」。另外，仍在建設、明年3月16日才會對外開放的「魔女之谷」中，則蓋了很多普通房子，像是有《魔女宅急便》的麵包店、《霍爾的移動城堡》賣帽子的店，宮崎吾朗分享「參考過非常多歐洲的資料，想給人在歐洲的感受，房子的蓋法都不同，裡面房子住人的也不同，還要為了這個人去蒐集家具」，還相當真性情地笑說「每個都不一樣，真的麻煩死了！」他不忘預告裡面會有「霍爾的城堡」、「魔女之家」、「旋轉木馬」，請大家可以期待一下。

餐廳木板牆上有宮﨑駿、鈴木敏夫的簽名。（甲上提供／©️Studio Ghibli）

最後，被問到是否也有機會把《蒼鷺與少年》中的元素放進吉卜力公園中，宮崎吾朗表示「有機會的話，我們會評估」，更笑喊：「希望大家跟愛知縣知事提案，這個都要靠他決定，如果愛知縣決定，我也會很開心。」並稱，目前還沒決定好要開發「第三階段」，「如果愛知縣的知事出錢，我們就會做」。