蔡英文總統今(27)日與秘書長林佳龍出席玉山 ESG 永續倡議行動，感謝玉山金控多年來的努力，持續號召企業落實ESG行動，並表示已規劃在2030年前投入九千億預算，提供企業各項輔導、補助資源，協助企業面對全球永續發展做產業轉型。

玉山銀行第三年號召「玉山 ESG 永續倡議行動」，今年參與倡議的企業家為157家，包含產業全球市佔前10大、關鍵零組件供應商，也有來自東協如越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、美國及澳洲等重要台資企業，以及在永續淨零專業領域經驗豐富的顧問公司。

活動現場邀請蔡英文、林佳龍等人到場。蔡英文也與在會場與玉山金控董事長黃男州一同在現場寫下並掛上象徵祈福的卡片，她說，政府規劃在2030年前投入九千億預算，提供企業各項輔導和補助資源來協助產業的轉型。

蔡英文說，她相信這樣的作法能夠協助台灣產業有強大的競爭力，來面對全球永續發展的機制，以及綠色通聯的要求。未來政府會跟企業間繼續加強合作，讓台灣產業邁上正規化、低碳化，她期盼在場企業先進，能持續地發揮影響力，從自家做起，帶動上下游減碳的工作，跟政府一起落實金融轉型的目標。

黃男州則說，永續與氣候已是新的跨國語言，近年許多永續倡議組織紛紛建立跨國合作的重要平台，玉山也持續接軌國際，將台灣金融業永續淨零經。