有媒體民調顯示，民眾黨籍新竹市長高虹安的爭議，已經影響到民眾黨總統參選人柯文哲選情，對於暫停黨權還有其他作為嗎？柯文哲今回應，「她男朋友的一些事情，我也不覺得我是贊成的」，但她的案子「1分真、9分假」，很多穿鑿附會太過份。

柯文哲今天上午在第三波競選小物暨競選官網開箱記者會後受訪表示，高虹安的事情，還是會協助她，她的案子正確的講法是「1分真、9分假」，「她男朋友的一些事情，我也不覺得我是贊成的，但很多穿鑿附會，我覺得太過份」。

柯文哲指出，很大的問題是，事實的真相是一回事，可是用潑糞、潑屎把它擴大，有沒有效？當然有效。他也要提醒我們台灣的民眾，從去年的選舉到現在，講高虹安事情10件有8件是假的，什麼她是特權進北一女、她在北一女不是儀隊、她在美國論文是假的、她資策會侵犯著作權，講到現在有哪一條是真的？

柯文哲說，自己也很不喜歡台灣進入負面選舉的模式，沒有人要講政策，潑糞就好了，所以有時候自己晚上回家，選台器從49台看到56台，「天啊每一台都在罵我，是怎麼回事」，他也只能安慰自己，一定是民調很高，不然民進黨也不會這麼用力打他，但終究還是不健康的。