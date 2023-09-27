面對2024總統大選「藍白」醞釀合作，中廣董事長趙少康稱，國民黨總統參選人侯友宜「不可能當副的」，遭民眾黨總統參選人柯文哲不滿反嗆，這哪一門子的合作。對此，侯友宜今回應，他的信念就是守護中華民國、保衛台澎金馬這塊土地的人民，並做到讓台海安定、台灣安全、世界安心，人民能夠安居樂業，誰能把這件事做到，就是他們團結支持的候選人。

侯友宜表示，他是國民黨徵召的總統參選人，尤其國民黨在這次區域立委，73席裡面提名了9成，14個執政縣市首長大家都會團結在一起，而他有一個永遠不變的信念，工作了43年，守護中華民國，保衛台澎金馬這塊土地的人民，就是他不變的初衷。

侯友宜指出，所以不管到日本、新加坡、美國，甚至跟所有人接觸，他永遠堅持這個信念，希望能夠做到讓台海安定、台灣安全、世界安心，台灣的這塊寶島人民能夠安居樂業，過好生活，「所以誰能夠把這件事做到，就是我們團結支持的候選人」。

外傳柯文哲已經下令禁止藍白接觸，侯友宜強調，過去他在新北跟柯文哲、台北市都有不錯的合作與互動，大家都是朋友，大家都會為了自己的理念，共同面對所有困難接受挑戰。 至於希望前高雄市長韓國瑜扮演什麼角色？侯說，「國瑜兄弟跟我滿熟的」，有很多面向他都可以給支持力量，希望能結合所有力量並肩作戰，讓執政不好的民進黨政黨輪替。

此外，根據最新民調顯示，僅6成1國民黨支持者支持侯友宜，對此，侯友宜強調，他會不斷把理念跟想法付諸行動，團結每個人的力量，今天來到支持藍軍好朋友的地方，也是把他的想法跟理念，跟大家一起溝通，並肩作戰。