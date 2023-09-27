中秋連假周五開跑，天氣風險公司表示，周五中秋節白天，東北部雲多有短暫雨，南部午後有熱對流雨發展，預估中秋節晚間雷陣雨消散，雲量減少，南部賞月機率大，中部則雲量最少，賞月最佳，北部基隆北海岸、東北角、宜花雨多，難看到月亮露臉。

天氣風險在臉書表示，周五中秋節白天，北部、東半部及恆春半島有短暫雨，南部午後有熱對流雨，預估中秋節晚間南部的熱對流殘留雲系有望快速消散，預報顯示雲量也較前幾天減少，南部賞月的條件好轉一些，但是東北方有東北風與東風交會，東北部的雲雨反而會再增多，迎風面北部、基隆北海岸及東北角、宜蘭花蓮沿岸不容易看到月亮，而中部雲量最少，賞月條件較佳。

周六下半天到下周一（9月30日至10月2日）東北季風南下，雖然冷空氣不強，但東北部高溫降至28-29度，多雲或陰偶有短暫雨，中南部影響不大，高溫略降1-2度，有午後雷陣雨機會。

颱風部分，天氣風險說，南海及關島附近仍然有低壓發展的機會，其中關島附近比較大範圍的低壓發展相對好一點，但因為環流較大整合的時間稍慢，可能於周六到周日來到日本南方海面，後續有往東北轉向及往西移動的兩種分歧狀況，模式之間預報的強度及位置也都還沒有較一致的狀況，下周天氣還有變數。